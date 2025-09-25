Sestola celebra la tradizione culinaria nel weekend torna ' La fola dla Chersenta'

Modenatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Profumi, storie e sapori antichi tornano protagonisti con la nuova edizione de “La fola dla Chersenta”, la festa che ogni anno anima il borgo di Sestola con due giornate dedicate alla tradizione gastronomica locale. L'evento è in programma questo weekend, sabato 27 e domenica 28 settembre.La. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: sestola - celebra

