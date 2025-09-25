Sestola celebra la tradizione culinaria nel weekend torna ' La fola dla Chersenta'

Profumi, storie e sapori antichi tornano protagonisti con la nuova edizione de “La fola dla Chersenta”, la festa che ogni anno anima il borgo di Sestola con due giornate dedicate alla tradizione gastronomica locale. L'evento è in programma questo weekend, sabato 27 e domenica 28 settembre.La. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: sestola - celebra

’ - ? I ragazzi dei coach Luca Isozio ed Alessandro Saltapari hanno trascorso tre giorni insieme sulle montagne di Sestola dove si sono alternati momenti di preparazione tecnica a mom - facebook.com Vai su Facebook

I Primi d'Italia, a Foligno si celebra la pasta e la tradizione culinaria italiana - Torna dal 26 al 29 settembre, I Primi d’Italia, il Festival Nazionale dei Primi Piatti, giunto alla sua venticinquesima edizione: un appuntamento tra eccellenze gastronomiche, chef stellati, ... Lo riporta corrieredellosport.it

Pollo arrosto day celebra nonni e cucina della tradizione - Il pollo arrosto per 7 italiani su 10 è il piatto di famiglia, nei ricordi degli italiani è legato all'infanzia, alla cucina di mamma (40%) e alla domenica a casa dei nonni (29,5%), ma è anche ... Da ansa.it