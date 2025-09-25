Vuole diventare la città dei fuori sede Sesto San Giovanni. Oltre allo studentato attuale di via Mantova da 152 posti, tre cantieri sono attualmente in corso. Non solo quello in viale Marelli, dove l’ex Magneti MarelliImpregilo sta iniziando la sua trasformazione, in via Acciaierie da mesi Hines sta lavorando a una residenza da 550 camere per ospitare oltre 700 universitari sul comparto Unione Zero delle aree Falck. Si costruisce a gran ritmo anche in via Milanese, dove l’ex cabina Enel si sta riconvertendo in un campus da 500 posti che sarà inaugurato nel 2027 e che garantirà il 20% degli spazi al diritto allo studio con prezzi calmierati grazie a un accordo siglato con Bicocca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "Sesto sarà la città dei fuorisede". Pure la Statale ha scelto di restare