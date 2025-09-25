Servizi sociali a Catania il Centro di mediazione per la giustizia riparativa
Con l’approvazione della delibera della giunta Trantino del 23 settembre, su proposta dell’assessore ai Servizi sociali Bruno Brucchieri, il Comune di Catania compie un passo decisivo verso l’istituzione del Centro per la giustizia riparativa, destinato all’intero distretto della Corte d’Appello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
In questa notizia si parla di: servizi - sociali
Giugliano, “’o Sbirro”, lascia il carcere: affidato ai servizi sociali dopo le rapine in banca
Treviolo investe 2 milioni tra scuola, mobilità dolce, sport, parchi e servizi sociali
Bibbiano, abbracci e pianti in aula dopo la sentenza: “I servizi sociali distrutti per niente”
Scarcerata la donna che ebbe un figlio con l'alunno 14enne: ai servizi sociali - X Vai su X
Carnago attiva il canale WhatsApp ufficiale per informare su servizi sociali e culturali - facebook.com Vai su Facebook
Fabrizio Corona entra in politica: possibile futuro assessore ai Servizi Sociali del comune di Catania - Fabrizio Corona potrebbe avere un futuro prossimo in politica: più precisamente da amministratore locale a Catania. Come scrive leggo.it
Corona "torna" ai servizi sociali. Vuol fare l'assessore a Catania - Fabrizio Corona (nella foto), dopo l'affidamento ai Servizi sociali (quello annullato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano nel 2019), può diventare assessore. Scrive ilgiornale.it