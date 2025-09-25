Serie D | i bianconeri raggiunti dal Poggibonsi Segnano i due ex Belli e Vitiello illudono Pari del Sansepolcro

Poggibonsi 2 Sansepolcro 2 POGGIBONSI (4-3-1-2): Bertini; Nobile, Borri F., Borghi (19’ El Dib, 77’ Pruszko), Ponticelli; Corzani, Paulinho (40’ Corcione), Ndiaye (63’ Pippi); Ciacci; Boriosi, Skerma (75’ Kean). Allenatore: Barontini. SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Omohonria, Borgo, Fumanti, Cerbella (83’ Innocentini), Petricci, Massai (81’ Alagia), Barculli (50’ Testerini), Bocci (70’ Brizzi), Belli; Vitiello (60’ Salis). Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia. Reti: 21’ Ciacci, 48’ (primo tempo) Belli su rigore, 54’ Vitiello, 76’ Ciacci. POGGIBONSI – Sfiora l’impresa il Vivi Altotevere Sansepolcro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

