Serie D | avvio sprint dei biancorossi che resistono alla reazione del Follonica Gavorrano e portano a casa un successo fondamentale Simonti-gol il colpaccio del Terranuova

Follonica Gavorrano 0 Terranuova 1 FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Matteucci, Marino, Maltoni, Bianchi (16’ st Remedi), Fremura (16’ st Maurizi), Proietti, Crasta, Mignani (1’ st Bellini), Arrighi (16’ st Ferretti), Giordani. All. Baiano. TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Simonti (16’ st Mannella), Degl’Innocenti, Ficini, Bargellini (12’ st Verdini), Ngom (26’ st Zhupa), Senzamici, Saltalamacchia (30’ st Cioce), Sesti, Sborgi (26’ st Fantoni), Marini. All. Becattini. Arbitro: Musumeci di Cassino. Rete: 15’ Simonti. FOLLONICA – Colpo esterno del Terranuova Traiana che sbanca il campo del Follonica Gavorrano con un gol nel primo tempo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D: avvio sprint dei biancorossi che resistono alla reazione del Follonica Gavorrano e portano a casa un successo fondamentale. Simonti-gol, il colpaccio del Terranuova

