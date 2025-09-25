Tempo di lettura: < 1 minuto Sorrento-Monopoli, gara valida per l’ottava giornata del girone C della serie C, si giocherà domenica 5 ottobre allo stadio Viviani di Potenza – dove la squadra campana gioca le sue gare casalinghe – senza tifosi pugliesi. Il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, ha infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bari. La decisione è stata presa “ in ragione dei rapporti tra le tifoserie del Potenza e del Monopoli, connotati – come evidenziato dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive – da un’atavica rivalità, sfociata in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie C, Sorrento – Monopoli senza tifosi pugliesi