Serie a women’s cup Nerazzurre colpite dall’ex Cambiaghi e Schatzer In finale contro la Roma ci va la Juventus
Termina in semifinale l’avventura dell’ Inter nella Serie A Women’s Cup. Le ragazze di Piovani (nella foto) si arrendono 2-1 alla Juventus e recriminano per i tanti gol solo sfiorati nel finale. Nonostante l’alto coefficiente di difficoltà del match, il tecnico nerazzurro sorprende nelle scelte iniziali. Oltre all’infortunata Magull non partono titolari Vilhjalmsdottir e Bugeja. La Juventus rinuncia a Girelli, ma schiera Cambiaghi, passata da Milano a Torino quest’estate. Ed è proprio quest’ultima a sbloccare le danze al tramonto del primo tempo: punizione defilata di Brighton, difesa e portiere dell’Inter immobili e colpo di testa vincente del centravanti bianconero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
