Serie A Women’s Cup finale raggiunta per la Juventus Women | battuta 2-1 l’Inter in semifinale
Primo obiettivo raggiunto per la Juventus Women di Massimiliano Canzi. Le ragazze bianconere sconfiggono 2-1 l’Inter nella semifinale della prima edizione della Serie A Women’s Cup e approdano all’atto finale del torneo. Sabato le ragazze di Canzi si ritroveranno davanti la Roma, che ha battuto nell’altra semifinale la Lazio. Nel primo tempo le occasioni sono tutte a tinte bianconere ma le reti non si gonfiano fino al minuto 44. Arriva il gol dell’ex per Cambiaghi, che gonfia la rete con una splendida girata. Nel secondo tempo tante occasioni per parte, con l’Inter che si rivela pericolosa nel tentativo di raggiungere il pareggio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
