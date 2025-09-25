Serie A Women’s Cup finale raggiunta per la Juventus Women | battuta 2-1 l’Inter in semifinale

Stilejuventus.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo obiettivo raggiunto per la Juventus Women di Massimiliano Canzi. Le ragazze bianconere sconfiggono 2-1 l’Inter nella semifinale della prima edizione della Serie A Women’s Cup e approdano all’atto finale del torneo. Sabato le ragazze di Canzi si ritroveranno davanti la Roma, che ha battuto nell’altra semifinale la Lazio. Nel primo tempo le occasioni sono tutte a tinte bianconere ma le reti non si gonfiano fino al minuto 44. Arriva il gol dell’ex per Cambiaghi, che gonfia la rete con una splendida girata. Nel secondo tempo tante occasioni per parte, con l’Inter che si rivela pericolosa nel tentativo di raggiungere il pareggio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

serie a women8217s cup finale raggiunta per la juventus women battuta 2 1 l8217inter in semifinale

© Stilejuventus.com - Serie A Women’s Cup, finale raggiunta per la Juventus Women: battuta 2-1 l’Inter in semifinale

In questa notizia si parla di: serie - women

Serie A Women’s Cup, gruppo di ferro per la Roma: da Milan e Sassuolo alla Ternana

Serie A femminile, Parma-Juventus Women 0-2. Partenza sprint: gol e highlights

Juventus Women, sorteggiato il girone di Serie A Women’s Cup: date e avversarie

serie women8217s cup finaleSerie a women’s cup. Nerazzurre colpite dall’ex Cambiaghi e Schatzer. In finale contro la Roma ci va la Juventus - Termina in semifinale l’avventura dell’Inter nella Serie A Women’s Cup. Come scrive msn.com

serie women8217s cup finaleSerie A Women's Cup, Juventus-Inter 2-1: gol e highlights della semifinale - Al "Menti" di Castellammare di Stabia la squadra di Canzi ha battuto 2- Secondo sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Women8217s Cup Finale