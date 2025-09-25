Serie A ottime notizie per il Milan | Leao torna in gruppo in vista del Napoli

Sportface.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Massimiliano Allegri può sorridere in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli. Rafa Leao, infatti, è tornato in gruppo. Il Milan di Massimiliano Allegri è in grande spolvero. Dopo la sorprendente sconfitta all’esordio contro la Cremonese, i rossoneri hanno ottenuto quattro vittorie consecutive. Le vittorie contro Lecce, Bologna e Udinese in Serie A, e nuovamente i pugliesi in Coppa Italia, sono un segnale di grande livello, considerando anche i 9 gol fatti e lo zero sulla casella gol subiti. Una grande inversione di rotta rispetto alla scorsa annata, con Leao che in tutte queste partite è mancato. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: serie - ottime

serie ottime notizie milanMilan, chance create e occasioni concesse: il dato in Serie A - L’avvio di stagione del Milan in Serie A è stato un trionfo, non solo in termini di risultati ... Riporta milannews24.com

serie ottime notizie milan??Serie A in 'PRESTITO': Milan ?? 113M, Juve-Napoli dietro le big inglesi?? | OneFootball -  Il prestito dei calciatori è diventato una delle mosse più intelligenti (e più discusse) per far quadrare i ... Secondo onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Serie Ottime Notizie Milan