Serie A ottime notizie per il Milan | Leao torna in gruppo in vista del Napoli

Massimiliano Allegri può sorridere in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli. Rafa Leao, infatti, è tornato in gruppo. Il Milan di Massimiliano Allegri è in grande spolvero. Dopo la sorprendente sconfitta all’esordio contro la Cremonese, i rossoneri hanno ottenuto quattro vittorie consecutive. Le vittorie contro Lecce, Bologna e Udinese in Serie A, e nuovamente i pugliesi in Coppa Italia, sono un segnale di grande livello, considerando anche i 9 gol fatti e lo zero sulla casella gol subiti. Una grande inversione di rotta rispetto alla scorsa annata, con Leao che in tutte queste partite è mancato. 🔗 Leggi su Sportface.it