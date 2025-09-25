Non c’è pace in Serie A: un calciatore sarà costretto a un lungo stop dopo un grave infortunio. La società può guardare al mercato degli svincolati Sono passate solo quattro giornate, eppure c’è già chi pensa che ci siano delle gerarchie ben precise in Serie A, sia per la vetta della classifica, sia per chi sta dietro e lotta per salvarsi. Diversi fattori, però, potrebbero cambiare le cose nei prossimi mesi, a partire dagli infortuni, che restano una discriminante importante da considerare in un calendario così ricco di impegni. Ne sa qualcosa anche il Pisa, che nelle ultime ore ha dovuto affrontare una vera e propria tegola per la composizione della sua rosa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Serie A, intervento e lungo stop: prendono l’ex Liverpool a zero