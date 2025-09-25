Serie A Conde è un nuovo volto della Farmacia Pellicanò Reggio BiC

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic accoglie un nuovo volto per la prossima stagione: Alexandre Conde. L’atleta, alla sua prima esperienza in Italia, si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura in riva allo Stretto e pronto a dare il massimo per i colori reggini.“Sì, questa è la mia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it