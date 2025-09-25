Serie A Conde è un nuovo volto della Farmacia Pellicanò Reggio BiC
La Farmacia Pellicanò Reggio Bic accoglie un nuovo volto per la prossima stagione: Alexandre Conde. L’atleta, alla sua prima esperienza in Italia, si è detto entusiasta di iniziare questa nuova avventura in riva allo Stretto e pronto a dare il massimo per i colori reggini.“Sì, questa è la mia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
In questa notizia si parla di: serie - conde
Serie A Futsal, si parte. Venerdì 26 settembre alle 20.30 il Palazzetto del Centro Sportivo Meridionale sarà teatro di un derby campano da non perdere. Lo Sporting Sala Consilina di mister Conde sfiderà il Napoli di mister Angelini in una prima giornata che pr - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, recupero partite rinviate: approvato il nuovo regolamento - Alla luce di una stagione ormai prossima ad iniziare, la Lega Serie A ha annunciato un cambiamento per quanto riguarda il regolamento. Da calciomercato.it
Serie A, aperto un nuovo canale in arabo. E intanto la Lega fa numeri record - Su Instagram, infatti, è da poco online il nuovo account del massimo campionato italiano, "seriea_ar": questo il nome utente del profilo che ... Scrive corrieredellosport.it