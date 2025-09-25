Serie A boom di spettatori | media record la Juve ha lo stadio più pieno Tutti i dati ufficiali in cui i bianconeri primeggiano

Serie A, che inizio sugli spalti: media spettatori da record, il Milan guida in assoluto ma la Juventus ha il più alto tasso di riempimento. Il campionato di Serie A 202526 è appena iniziato, ma sugli spalti si registra già un successo da record. Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza, l’avvio di stagione ha fatto segnare un boom di presenze negli stadi, con una media spettatori che non si vedeva da oltre trent’anni. A guidare le classifiche sono le big: il Milan si conferma il club con il maggior numero di tifosi, ma è la Juventus a vantare lo stadio più pieno d’Italia. Dopo le prime giornate di campionato, la media spettatori per partita ha toccato la straordinaria quota di 32. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

