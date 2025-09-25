Serie A boom di spettatori | media record la Juve ha lo stadio più pieno Tutti i dati ufficiali in cui i bianconeri primeggiano

Juventusnews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serie A, che inizio sugli spalti: media spettatori da record, il Milan guida in assoluto ma la Juventus ha il più alto tasso di riempimento. Il campionato di Serie A 202526 è appena iniziato, ma sugli spalti si registra già un successo da record. Secondo i dati raccolti da Calcio e Finanza, l’avvio di stagione ha fatto segnare un boom di presenze negli stadi, con una media spettatori che non si vedeva da oltre trent’anni. A guidare le classifiche sono le big: il Milan si conferma il club con il maggior numero di tifosi, ma è la Juventus a vantare lo stadio più pieno d’Italia. Dopo le prime giornate di campionato, la media spettatori per partita ha toccato la straordinaria quota di 32. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

serie a boom di spettatori media record la juve ha lo stadio pi249 pieno tutti i dati ufficiali in cui i bianconeri primeggiano

© Juventusnews24.com - Serie A, boom di spettatori: media record, la Juve ha lo stadio più pieno. Tutti i dati ufficiali in cui i bianconeri primeggiano

In questa notizia si parla di: serie - boom

Nel 2025 c’è stato un boom di nomi per bambini ispirati a criminali e serial killer: “Colpa di film e serie Tv”

“Boom di nomi ispirati a criminali e serial killer, tutta colpa di film e serie tv”: esplode il fenomeno

Le altre lombarde di serie A. Boom Atalanta, solo mille tessere disponibili in vendita libera. Como in stand-by, la Cremonese parte lunedì con la prelazione

Tv:Serie A; finale stagione record per Dazn con 4 mln spettatori - Un finale al cardiopalma per la Serie A ha fatto registrare numeri da record su Dazn: ben 4 milioni di spettatori hanno seguito la 38ª giornata, segnando un incremento di un milione rispetto alle ... Segnala ansa.it

Serie A, quasi 4.000 spettatori di media - 964 spettatori a partita che pareggia l'affluenza registrata nell'andata nonostante le tre gare ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Boom Spettatori Media