Sergio Ramos tenta il ‘cucchiaio' su rigore ma il portiere capisce tutto | una figuraccia senza precedenti
Sergio Ramos tenta il 'cucchiaio' su rigore ma il portiere capisce tutto e resta fermo al centro della porta: una figuraccia senza precedenti per l'ex capitano del Real Madrid. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sergio Ramos diventa... cantante! Ecco la sua prima canzone
La stella del calcio Sergio Ramos si è data al reggaeton: il primo singolo è una dedica al Real Madrid
Sergio Ramos ora è anche un cantante: «Mi vedo più con un Grammy che con una Champions da allenatore»
Sergio Ramos rilancia sua carriera di cantante pubblicando la canzone che si intitola “Cibeles” ma in Spagna dicono che c’è un motivo ben preciso - facebook.com Vai su Facebook
?#SergioRamos, la rivelazione schock: "E' al verde, ecco perché ha inciso un album" - X Vai su X
Sergio Ramos si svincola e Mou lo tenta - Il mercato della Roma gira intorno alla Premier, con un sogno dalla Spagna che va preso con le molle. Lo riporta leggo.it
Calciomercato, trattative di oggi: Sergio Ramos svincolato, grana Hernandez per il Milan. La Juve tenta il colpaccio: Douglas Luiz e Zirkzee - Anche Sergio Ramos si offre sul mercato dei difensori dopo aver deciso di lasciare il Siviglia al termine di una stagione da protagonista con 37 ... ilmessaggero.it scrive