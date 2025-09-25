Sergio Ramos che figuraccia! Prova il cucchiaio ma qualcosa va storto
Durante la partita di Liga MX tra Toluca e Monterrey, Sergio Ramos, che recentemente si è anche buttato sulla musica, è stato protagonista di un calcio di rigore rivedibile: tenta il cucchiaio, ma il portiere legge la traiettoria e para facilmente. Il match termina poi 6-2 per il Toluca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
