Sergio Ramos che figuraccia! Prova il cucchiaio ma qualcosa va storto

Durante la partita di Liga MX tra Toluca e Monterrey, Sergio Ramos, che recentemente si è anche buttato sulla musica, è stato protagonista di un calcio di rigore rivedibile: tenta il cucchiaio, ma il portiere legge la traiettoria e para facilmente. Il match termina poi 6-2 per il Toluca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

