Sergio Mattarella grazia quattro condannati | chi sono e i motivi dietro la decisione
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha concesso la grazia a quattro persone condannate per reati diversi. I decreti di clemenza firmati dal Capo dello Stato riguardano Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu. Ma chi sono queste persone e quali sono le motivazioni che hanno spinto il presidente a concedere loro la grazia? Gabriele Finotello era stato condannato a nove anni e quattro mesi per omicidio volontario, dopo aver ucciso il padre nel febbraio del 2021. Nel concedere la grazia, estinguendo l’intera pena residua, Mattarella ha tenuto conto dei pareri favorevoli del Procuratore Generale e del Magistrato di sorveglianza, delle condizioni di salute del condannato e del contesto familiare caratterizzato da violenze e minacce da parte della vittima. 🔗 Leggi su Cultweb.it
