Sergio Marlino tra i primi chirurghi in Italia a usare il RelabotulinumtoxinA contro le rughe del viso

Il panorama della medicina estetica italiana si arricchisce di una significativa innovazione tecnologica con l’introduzione di RelabotulinumtoxinA, il primo neuromodulatore liquido pronto all’uso specificamente sviluppato per il trattamento delle rughe del volto. Il dottor Sergio Marlino, chirurgo plastico ed estetico, è stato tra i primi in Italia a sperimentarlo. Grazie alla sua esperienza decennale, è stato selezionato per entrare nel programma di formazione dell’azienda produttrice, contribuendo così a testare l’efficacia e la sicurezza del prodotto. RelabotulinumtoxinA si distingue per la sua formulazione liquida pronta all’uso, che elimina la necessità di ricostituzione e consente un dosaggio preciso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it