Sere d’e…state a Calvi tutto pronto per il gran finale | il programma del weekend

Questo fine settimana si concluderà a Calvi la rassegna Sere d'e.state – Raggio di Luna 2025, organizzata dall'Amministrazione Comunale di Calvi (BN) e composta da ventitré elementi. Cresce l'attesa per i due eventi che si terranno venerdì e sabato prossimo. VENERDÌ 26 SETTEMBRE 2025, alle ore 20:30, si terrà " VIVA LA VITA ", gran galà condotto da Gigi & Ross, con la partecipazione di artisti di chiara fama quali Naomi Buonomo, Enzo Gragnaniello, Gabriele Esposito, Iva Zanicchi e Biagio Izzo, in una serata dedicata alla celebrazione della vita quale dono supremo e universale.

