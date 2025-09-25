Sequestrati 10 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi

Anteprima24.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Forestale, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno deferito un sessantenne per deposito incontrollato di rifiuti. Durante un sopralluogo, i militari hanno rinvenuto un accumulo di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione. Alla luce delle irregolarità riscontrate, è stata sottoposta a sequestro l’intera area, contenente circa dieci metri cubi di rifiuti. I controlli nel settore della gestione dei rifiuti proseguiranno senza sosta a tutela della collettività. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

sequestrati 10 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi

© Anteprima24.it - Sequestrati 10 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi

In questa notizia si parla di: sequestrati - metri

Ponsacco, sequestrati 75 metri cubi di digestato con plastica

Pescatori abusivi di vongole a pochi metri dalla riva, tentano la fuga a nuoto: sequestrati 378 chili di prodotto ittico

Solofra, sequestrati 300 metri cubi di rifiuti di pellami: denunciato imprenditore - I carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di ... Scrive ilmattino.it

Ponsacco, sequestrati 75 metri cubi di digestato con plastica - Tre cumuli di digestato contenente materiale plastico, per un volume complessivo di circa 75 metri cubi, sono stati posti sotto sequestro dai carabinieri forestali del ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sequestrati 10 Metri Cubi