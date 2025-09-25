sequestrati 10 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del Nucleo Forestale, in collaborazione con i colleghi dell’Arma territoriale, hanno deferito un sessantenne per deposito incontrollato di rifiuti. Durante un sopralluogo, i militari hanno rinvenuto un accumulo di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione. Alla luce delle irregolarità riscontrate, è stata sottoposta a sequestro l’intera area, contenente circa dieci metri cubi di rifiuti. I controlli nel settore della gestione dei rifiuti proseguiranno senza sosta a tutela della collettività. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

