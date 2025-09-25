Seoul | Kim Jong Un ha 2.000 kg di uranio arricchito
Roma, 25 set. (askanews) – La Corea del Nord si presume possieda fino a 2.000 chilogrammi di uranio altamente arricchito, poiché negli ultimi anni il Paese ha cercato di espandere in maniera significativa le proprie capacità nucleari. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell’Unificazione Chung Dong-young durante una conferenza stampa, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Yonhap. “E’ urgente fermarlo. Anche in questo stesso momento, le centrifughe di uranio in quattro siti (in Corea del Nord) sono in funzione e probabilmente stanno accumulando materiali nucleari”, ha affermato Chung. “Le stime (degli esperti) suggeriscono che la Corea del Nord possieda fino a 2. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: seoul - jong
Il 5 settembre 2025, a Seoul, il Primo Business Forum Italia-Corea è stato inaugurato dal Vice Ministro italiano delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, insieme al Vice Ministro del Commercio coreano, Park Jong-won. L’evento è stato org - facebook.com Vai su Facebook
Seoul: Kim Jong Un ha 2.000 kg di uranio arricchito - 000 chilogrammi di uranio altamente arricchito, poiché negli ultimi anni il Paese ha cercato di espandere in maniera significa ... Secondo itacanotizie.it
Corea del Nord, Kim Jong-un apre al dialogo con gli Usa: "Buon rapporto con Trump" - un apre al dialogo con gli Usa: 'Buon rapporto con Trump' ... Come scrive tg24.sky.it