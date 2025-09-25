Senza braccia prende la patente | l’impresa di Nicholas Deplano Finalmente inizia la mia nuova vita
Imperia, 25 settembre 2025 – E’ stato un tragitto lungo e difficile ma alla fine Nicholas ce l’ha fatta: ha preso la patente. Anche senza le braccia, guiderà la sua Kia Picanto: potrà andare a lavoro e a trovare gli amici da solo e smetterà di dipendere dal padre. “Per qualcuno, la patente è una cosa banalissima – scrive sul suo profilo Instagram sventolando il suo tesserino rosa nuovo di zecca con il piede –. Per me non è solo un quadratino in PVC, è un passepartout per iniziare una nuova vita con un’ottica diversa”. Nicholas Deplano ha 24 anni e vive a Badalucco, in provincia di Imperia. E’ nato senza gli arti superiori e delle sue incredibili capacità adattive avevano parlato in tv Andrea Agresti in un servizio de Le Iene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Senza braccia, prende la patente: l’impresa di Nicholas Deplano. “Finalmente inizia la mia nuova vita” - Il giovane deejay ligure ce l’ha fatta dopo un percorso a ostacoli lungo sei anni. Scrive quotidiano.net
