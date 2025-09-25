Senza arti superiori dalla nascita supera l’esame di guida

Nicholas Deplano, dj ligure, ha realizzato il suo sogno a bordo di una vettura speciale con cambio automatico. 🔗 Leggi su Repubblica.it

