Senso di marcia invertito e parcheggio multipiano all' ex caserma Artale | via Derna chiede al Comune di ripensarci

Pisatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alcuni abitanti di via Derna hanno chiesto al Comune di Pisa di ritirare due provvedimenti che impatterebbero sulla vivibilità della strada, che serve strutture quali la Chiesa Valdese, l'Asilo Nido Toniolo e il Dipartimento di Biologia con annessa biblioteca. Gli atti sono dello scorso 21 agosto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

