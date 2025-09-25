Sei un dipendente pubblico? Ti bloccano lo stipendio ecco perché
Dal 1 gennaio 2026 entrerà in vigore una norma che riguarda il pubblico impiego. Ecco cosa può accadere a chi ha debiti con il Fisco Occorrerà attendere altri due mesi per un nuovo periodo di tregua fiscale. Come accaduto già ad agosto, dal 1 al 31 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate sospenderà gli invii delle. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
In questa notizia si parla di: dipendente - pubblico
Il capo finisce sotto accusa su TikTok dopo che gli SMS con una dipendente incinta diventano pubblico
La scelta del dipendente pubblico multato mentre guida la macchina del Comune di Torino: “Io non pago la sanzione”
Cocaina nascosta in giardino: arrestato dipendente pubblico in Abruzzo
NEL PAESE DI PULCINELLA.. #Rieti Dipendente pubblico timbrava il cartellino e andava a fare shopping ARRESTATO truffa ai danni dello stato #Milano truffa ai danni dello stato FA IL MINISTRO #Santanche' SANTADECHE' - X Vai su X
? Teramo, maxi sequestro di cocaina, arrestato dipendente pubblico Un 60enne di Teramo, dipendente dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, è stato arrestato in flagranza dagli agenti della Squadra Mobile con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di coc Vai su Facebook
Buoni pasto pubblico impiego, la Cassazione apre a tutti ma a una condizione - La Suprema Corte spiega che, nel lavoro presso la PA, i buoni pasto spettano a tutti i dipendenti, turnisti e non, sempre che sia rispettato uno specifico requisito di legge ... Lo riporta quifinanza.it