Sei bubble room in Toscana e non solo | dormire sotto le stelle dentro una bolla

Lanazione.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un soggiorno molto diverso dal solito: trascorrere la notte in una bolla di vetro o plexiglas. E il cielo diventa il soffitto. E' una delle derivazioni del glamping, il camping di lusso. Una tendenza che viene proposta sotto varie forme in diverse province, sia della costa che dell'entroterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sei bubble room in toscana e non solo dormire sotto le stelle dentro una bolla

© Lanazione.it - Sei bubble room in Toscana e non solo: dormire sotto le stelle dentro una bolla

In questa notizia si parla di: bubble - room

Cena e sogni sotto le stelle: quasi pronta la ‘bubble room’

sei bubble room toscanaBubble room a due passi dal mare - Una prima bubble room, in questo percorso nel glamping di lusso in Toscana, è a Vada, sulla costa livornese, all'Antico Podere San Francesco. Si legge su lanazione.it

sei bubble room toscanaQuanto costa soggiornare in una bubble room - Soggiornare in una bubble room in generale, a livello italiano, può costare tra i 150 e i 300 euro a seconda della zona della struttura e i vari servizi aggiuntivi che vengono richiesti. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sei Bubble Room Toscana