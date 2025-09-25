Sei bubble room in Toscana e non solo | dormire sotto le stelle dentro una bolla
Un soggiorno molto diverso dal solito: trascorrere la notte in una bolla di vetro o plexiglas. E il cielo diventa il soffitto. E' una delle derivazioni del glamping, il camping di lusso. Una tendenza che viene proposta sotto varie forme in diverse province, sia della costa che dell'entroterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bubble - room
Cena e sogni sotto le stelle: quasi pronta la ‘bubble room’
Addormentarsi sotto le stelle, svegliarsi con il sole che filtra tra gli alberi Le nostre bubble room in Toscana e vicino Milano sono immerse nella natura, pensate per chi cerca calma, silenzio e notti sotto un cielo infinito A volte basta poco per sentirsi lontani da - facebook.com Vai su Facebook
Bubble room a due passi dal mare - Una prima bubble room, in questo percorso nel glamping di lusso in Toscana, è a Vada, sulla costa livornese, all'Antico Podere San Francesco. Si legge su lanazione.it
Quanto costa soggiornare in una bubble room - Soggiornare in una bubble room in generale, a livello italiano, può costare tra i 150 e i 300 euro a seconda della zona della struttura e i vari servizi aggiuntivi che vengono richiesti. Lo riporta lanazione.it