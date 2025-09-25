Segreti di famiglia 2 replica puntata 25 settembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 25 settembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Ilgaz ha seguito Ceylin fino al suo studio per proteggerla e si addormenta in macchina. Quando Ceylin lo vede, lo fa salire, e cederanno alla passione. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 57 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
In questa notizia si parla di: segreti - famiglia
Segreti di famiglia 2, anticipazioni dal 22 al 26 settembre: Parla minacciata - Parla minacciata da un uomo misterioso, emerge la verità sulla morte di Ferda: trame prossime puntate Segreti di famiglia in onda dal 22 al 26 settembre. Si legge su superguidatv.it