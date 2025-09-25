Segnala risultato obiettivi in ??Europa League
2025-09-25 22:57:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Lo sciopero del primo tempo di John McGinn dalla distanza ha dato a Aston Villa una prima vittoria tempestiva della stagione quando la squadra della Premier League ha iniziato la Europa League del 202526 con la vittoria su Bologna a Villa Park. Il capitano McGinn ha perforato un traguardo preciso al 13 ° minuto per segnare il primo goal in casa dei Villans della stagione e iniziare la fase di campionato in stile contro i detentori della COPPA Italia. John McGinn ottiene il primo gol in casa dell’Aston Villa della stagione! Dà la sua parte il vantaggio contro Bologna al 13 ° minuto @tntsports E @Discoveryplusuk pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Ieri in prima serata si segnala il deludente risultato di #RealPolitik che segna 453.000 telespettatori con 3.6% di share. Probabile la chiusura del format. #AscoltiTv #BlogSocialTv - X Vai su X
VITTORIA! Grande vittoria in casa del San Vendemiano! 2-1 il risultato con reti di @kristian_erbi e @_francescomeneghello. Da segnalare il rigore parato da @rigonicola17 #forzaSGC #biancorossi - facebook.com Vai su Facebook
Cop30 di Belém: l’Europa è divisa sugli obiettivi climatici - A due mesi dalla Cop30 di Belém, l’UE non trova l’accordo sugli Ndc al 2035: spaccature interne minacciano la leadership climatica europea ... Secondo valori.it
Obiettivi climatici: non c’è accordo - Tutto quello che dovete sapere sulla nuova mobilità, sull'elettrificazione e sui temi caldi dell'industria automobilistica. Si legge su quattroruote.it