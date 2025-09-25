L’allenatore Simone Seccardini, non ci sta. La sconfitta contro il Termoli nasce da un dubbio calcio di rigore concesso dall’ arbitro Fermo di Torre Annunziata e da lì si è poi spenta la luce in casa bianconera. "Questo è un campo difficile – ha ammesso in sala stampa – due anni fa abbiamo perso 1-0, lo scorso fatto 0-0 e oggi sono stati determinanti gli episodi. Le decisioni della terna arbitrale hanno inciso sul risultato e c’è grande rammarico. Non cerco alibi, ma certo chiudere qui il primo tempo sotto di tre gol è durissima. Avevamo preparato una partita di ‘pazienza’, e non abbiamo subito tiri in porta perché il primo gol è nato con un calcio di rigore, il secondo con un rimpallo e il terzo su un taglio di 80 metri facilmente leggibile che i miei difensori non hanno intercettato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Seccardini amaro:: "Episodi decisivi"