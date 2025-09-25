Sean ' Diddy' Combs l' arrivo in tribunale dei familiari dell' artista

SeanDiddyCombs è tornato in tribunale una settimana prima che venga stabilita la pena per il produttore hip-hop, vincitore del Grammy, condannato a luglio per due accuse legate alla prostituzione. In tribunale sono arrivati anche diversi suoi familiari: le figlie Chance, D’Lila, e Jessie Combs, la madre Janice e il figlio Quincy Brown. L’artista ha salutato i sostenitori e ha toccato il suo cuore prima di sedersi davanti al tribunale federale di Manhattan giovedì. Il giudice Arun Subramanian ha ascoltato le argomentazioni degli avvocati su questioni di diritto che potrebbero aiutarlo a decidere quanto tempo il fondatore della Bad Boy Records dovrà trascorrere dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

