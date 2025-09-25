Sean ' Diddy' Combs l' arrivo in tribunale dei familiari dell' artista
Sean ‘Diddy’ Combs è tornato in tribunale una settimana prima che venga stabilita la pena per il produttore hip-hop, vincitore del Grammy, condannato a luglio per due accuse legate alla prostituzione. In tribunale sono arrivati anche diversi suoi familiari: le figlie Chance, D’Lila, e Jessie Combs, la madre Janice e il figlio Quincy Brown. L’artista ha salutato i sostenitori e ha toccato il suo cuore prima di sedersi davanti al tribunale federale di Manhattan giovedì. Il giudice Arun Subramanian ha ascoltato le argomentazioni degli avvocati su questioni di diritto che potrebbero aiutarlo a decidere quanto tempo il fondatore della Bad Boy Records dovrà trascorrere dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: sean - diddy
Sean “Diddy” Combs prosciolto dalle accuse di racket e traffico sessuale
Sean Diddy Combs resta in carcere in attesa della sentenza: negata la libertà su cauzione
Sean ‘Diddy’ Combs, gli avvocati festeggiano per l’assoluzione dalle accuse più gravi
Justin Bieber e Sean Diddy Combs - P. Diddy si conoscono da tantissimi anni Vai su Facebook
Sean “Diddy” Combs chiede un massimo di 14 mesi di carcere per i due reati per i quali è già stato riconosciuto colpevole. I suoi avvocati: «Violento a causa di traumi e antidolorifici». La decisione è attesa per il 3 ottobre - X Vai su X
Sean 'Diddy' Combs, l'arrivo in tribunale dei familiari dell'artista - (LaPresse) Sean 'Diddy' Combs è tornato in tribunale una settimana prima che venga stabilita la pena per il produttore hip- Segnala stream24.ilsole24ore.com
Per Sean ‘Diddy’ Combs sentenza definitiva in arrivo ai primi di ottobre - Il 25 settembre ci sarà un’udienza decisiva nel corso di questo processo. msn.com scrive