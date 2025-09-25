Se Sinner e i campioni diventano avatar l' idea di Australian Open e Laver Cup è un successo

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giocatori in stile Wii, "racchette magiche" e la possibilità di creare una community. L'esperimento Down Under, riproposto nella competizione ideata da Federer, potrebbe diventare un esempio da seguire. E i numeri danno ragione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

se sinner e i campioni diventano avatar l idea di australian open e laver cup 232 un successo

© Gazzetta.it - Se Sinner e i campioni diventano avatar... l'idea di Australian Open e Laver Cup è un successo

In questa notizia si parla di: sinner - campioni

La concentrazione (e le terapie) di Sinner, la serenità di Alcaraz: la vigilia dei due campioni

Sinner e S?wia?tek, il ballo dei campioni di Wimbledon alla cena finale – Video

Wimbledon, Sinner e Swiatek: il ballo dei campioni alla serata di gala

Retroscena Sinner, lo scherzo all'osteopata prima del trionfo con Musetti: cosa è successo - Con il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si è chiusa agli US Open una sessione serale all'insegna dei colori azzurri sull'Arthur Ashe Stadium. Da corrieredellosport.it

Sinner-Alcaraz duello di fuoco a New York, "La rivalità cominciò qui": ora la finale - Aliassime dopo 3 ore e 21 minuti, a fatica, mentre Alcaraz vince senza perdere un set contro Djokovic. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Campioni Diventano Avatar