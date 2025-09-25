Se prendi due schiaffi… | la frase choc a una militante di Gioventù nazionale che volantinava contro i maranza

Persino i volantinaggi sono diventati un’attività pericolosa per i ragazzi di destra. Mercoledì, davanti all’istituto Romolo Zerboni di Torino, una militante di Gioventù nazionale è stata avvicinata da un membro del personale scolastico che le ha rivolto una frase scioccante: “Vieni qua a dare un volantino contro i maranza? In questa scuola? Ti rendi conto che se poi prendi due schiaffi.”: una frase incompleta che però fa impallidire. Da qualche tempo il circolo D’Annunzio di Torino si è attivato nella città per portare avanti una campagna di sensibilizzazione contro le baby gang: queste malsane compagini giovanili sono un fenomeno che esalta la violenza, il bullismo, l’abuso di droghe e il vandalismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

