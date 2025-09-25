Se prendi due schiaffi… | la frase choc a una militante di Gioventù nazionale che volantinava contro i maranza
Persino i volantinaggi sono diventati un’attività pericolosa per i ragazzi di destra. Mercoledì, davanti all’istituto Romolo Zerboni di Torino, una militante di Gioventù nazionale è stata avvicinata da un membro del personale scolastico che le ha rivolto una frase scioccante: “Vieni qua a dare un volantino contro i maranza? In questa scuola? Ti rendi conto che se poi prendi due schiaffi.”: una frase incompleta che però fa impallidire. Da qualche tempo il circolo D’Annunzio di Torino si è attivato nella città per portare avanti una campagna di sensibilizzazione contro le baby gang: queste malsane compagini giovanili sono un fenomeno che esalta la violenza, il bullismo, l’abuso di droghe e il vandalismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: prendi - schiaffi
"Se poi prendi due schiaffi...". Le minacce durante un volantinaggio a una militante di Fdi
La figlia 14enne non lava i piatti, la mamma la prende a schiaffi in testa e sul corpo e le urla: «Sei una razza di m***a, hai preso da tuo padre». Dopo la denuncia della minore, la donna finirà sotto processo per abuso dei mezzi di correzione e lesioni. Due gior - facebook.com Vai su Facebook
Nk - Brutto gesto di Chivu che prende a schiaffi Frattesi. La crisi sembra ormai alle porte, ma il tecnico si fa perdonare con il prima cambio: fuori Mkhitaryan, dentro Frattesi - X Vai su X