Se poi prendi due schiaffi Le minacce durante un volantinaggio a una militante di Fdi

AGI - Durante un volantinaggio davanti all' Istituto Romolo Zerboni di Torino, nella mattinata di ieri, una militante di Gioventù Nazionale Torino - sezione D'Annunzio è stata avvicinata da un membro del personale scolastico che ha pronunciato la frase: "Vieni qua a dare un volantino contro i maranza? In questa scuola? Ti rendi conto che se poi prendi due schiaffi." La sezione D'Annunzio è impegnata da settimane nel portare avanti una campagna di sensibilizzazione contro le baby gang, intese come fenomeno volto all'esaltazione della violenza, del bullismo, abuso di droghe e vandalismo. Dopo l'episodio, i militanti della sezione hanno diramato un comunicato. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - "Se poi prendi due schiaffi...". Le minacce durante un volantinaggio a una militante di Fdi

