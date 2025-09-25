Se Meloni tiene al tricolore deve difendere la barca italiana attaccata dagli israeliani

«Sulla Flotilla sventola anche la bandiera italiana, se Giorgia Meloni tenesse davvero al tricolore difenderebbe la barca attaccata dagli israeliani». A dirlo in un’intervista a La Repubblica, Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd. Per Meloni gli irresponsabili sono i parlamentari saliti a bordo, che usano Gaza e si mettono in pericolo. «Di irresponsabile e pericoloso qui c’è solo non aver fatto nulla per fermare i crimini di Netanyahu », replica Provenzano. «Stiamo parlando di una straordinaria missione umanitaria che si svolge nel rispetto del diritto internazionale e si pone l’obiettivo che avrebbero dovuto perseguire gli Stati: rompere l’assedio a Gaza, salvare le vite dei bimbi e dei civili palestinesi che muoiono di fame». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: meloni - tiene

La Meloni tiene Calenda fuori dalla "tenda"

Schlein contro Senaldi: “Sánchez allontana gli impresentabili, Meloni li tiene al governo”. Su La7

Meloni tiene lontani i volenterosi: niente missioni militari

Ahora la Meloni tiene un gran problema, los medios tradicionales y la gente en contra. - X Vai su X

Giorgia Meloni, che da oltre 250 giorni non tiene una conferenza stampa, ottiene uno spottone in Rai a ‘Domenica In’ alla vigilia del voto nelle Marche: “intervista” con Mara Venier su pastarelle e cucina, con l’azienda che lo definisce “pagina di autentico Servi - facebook.com Vai su Facebook

Provenzano: “Meloni parla di patria ma non difende gli italiani” - Il responsabile Esteri del Pd: “Le parole della premier da New York un delirio trumpiano contro le minoranze. Da repubblica.it

Meloni tiene insieme Ue-Usa sull'Ucraina (la pace non è vicina). Macron si mette di traverso, ma Trump sta con Giorgia - La priorità per la presidente del Consiglio è continuare a essere protagonista a tutti i tavoli e tenere uniti Europa e Usa Giorgia Meloni parteciperà oggi al vertice della Casa Bianca, convocato da ... Scrive affaritaliani.it