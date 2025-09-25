Se Meloni tiene al tricolore deve difendere la barca italiana attaccata dagli israeliani

Open.online | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Sulla Flotilla sventola anche la bandiera italiana, se Giorgia Meloni tenesse davvero al tricolore difenderebbe la barca attaccata dagli israeliani». A dirlo in un’intervista a La Repubblica, Peppe Provenzano, responsabile Esteri del Pd. Per Meloni gli irresponsabili sono i parlamentari saliti a bordo, che usano Gaza e si mettono in pericolo. «Di irresponsabile e pericoloso qui c’è solo non aver fatto nulla per fermare i crimini di Netanyahu », replica Provenzano. «Stiamo parlando di una straordinaria missione umanitaria che si svolge nel rispetto del diritto internazionale e si pone l’obiettivo che avrebbero dovuto perseguire gli Stati: rompere l’assedio a Gaza, salvare le vite dei bimbi e dei civili palestinesi che muoiono di fame». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: meloni - tiene

La Meloni tiene Calenda fuori dalla "tenda"

Schlein contro Senaldi: “Sánchez allontana gli impresentabili, Meloni li tiene al governo”. Su La7

Meloni tiene lontani i volenterosi: niente missioni militari

meloni tiene tricolore deveProvenzano: “Meloni parla di patria ma non difende gli italiani” - Il responsabile Esteri del Pd: “Le parole della premier da New York un delirio trumpiano contro le minoranze. Da repubblica.it

Meloni tiene insieme Ue-Usa sull'Ucraina (la pace non è vicina). Macron si mette di traverso, ma Trump sta con Giorgia - La priorità per la presidente del Consiglio è continuare a essere protagonista a tutti i tavoli e tenere uniti Europa e Usa Giorgia Meloni parteciperà oggi al vertice della Casa Bianca, convocato da ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Meloni Tiene Tricolore Deve