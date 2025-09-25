Se lo fate sarà la guerra Putin l’ultimatum definitivo | tremano gli Usa e l’Europa

Un durissimo avvertimento scuote le cancellerie europee e statunitensi. “ Se un aereo russo sarà abbattuto dalla Nato, sarà guerra”. A pronunciare la frase non è un commentatore qualsiasi, ma l’ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, intervenuto alla tv francese RTL. Le sue parole, rilanciate dal Kyiv Independent, arrivano in un momento di fortissima tensione tra Mosca e l’Occidente, proprio mentre si moltiplicano gli episodi di intercettazione e sconfinamento aereo. Meshkov ha reagito con fermezza a una dichiarazione del presidente americano Donald Trump, che ha suggerito ai membri Nato di “abbattere” qualsiasi aereo russo che violi lo spazio aereo dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Se lo fate, sarà la guerra”. Putin, l’ultimatum definitivo: tremano gli Usa e l’Europa

