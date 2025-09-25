Se la nostra patria diventa il nemico
Gentile Direttore Feltri, l'articolo 52 della nostra Costituzione stabilisce che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. I cittadini comuni pertanto, non solo gli appartenenti alle Forze armate, hanno il dovere - sacro o laico non ha importanza - di difendere la Patria. A dispetto di ciò, le opposizioni non perdono occasione di denigrare il Paese rivolgendosi a tutte le Istituzioni sovranazionali per ottenerne la condanna. Lo stesso trattamento è rivolto anche nei confronti di singoli rappresentanti delle Istituzioni o del Governo nel suo complesso. Lei ritiene consono allo spirito della Costituzione questo atteggiamento pregiudizialmente negativo? Cordialmente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
