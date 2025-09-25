Se la Nato abbatte aerei russi sarà guerra Chi è l’ambasciatore di Mosca che minaccia l’Occidente

Roma, 25 settembre 2025 – “Se la Nato abbattesse i jet russi che violano il suo spazio aereo sarebbe guerra”. Parole che suonano come una minaccia quelle pronunciate dal l'ambasciatore russo in Francia, Alexey Meshkov, in un'intervista a Rtl France, rilanciata da Kiyv Independent. Ma chi è Meshkov e perché il suo monito non può essere sottovalutato in un momento di crescente tensione con Mosca, accusata di molteplici violazioni dello spazio aereo nelle ultime settimane. I dubbi sui droni in Danimarca: “Russi? Sono partiti da qui vicino”. Riaperti gli aeroporti Chi è . Alexey Meshkov, 66 anni, è ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Federazione Russa in Francia e nel Principato di Monaco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Se la Nato abbatte aerei russi sarà guerra”. Chi è l’ambasciatore di Mosca che minaccia l’Occidente

