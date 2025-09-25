Si è concluso l’intervento di rifacimento completo della copertura della scuola primaria Sassatelli, un’opera strategica per l’ efficientamento energetico e il miglioramento della qualità degli ambienti scolastici. Il progetto, del valore complessivo di circa 1.040.000 euro, di cui circa 700.000 destinati ai lavori, rappresenta uno degli investimenti principali dell’Amministrazione comunale nel percorso di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico. L’intervento ha previsto la sostituzione della precedente copertura in coppi di laterizio con materiali innovativi e ad alta capacità isolante, con l’obiettivo di garantire maggiore comfort termico e acustico, oltre a una durabilità superiore nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuole Sassatelli, ultimato il restyling