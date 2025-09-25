Scuola in musica Alunni e prof premiati

Sono stati gli studenti, gli insegnanti e la dirigente dell’istituto comprensivo a indirizzo musicale Margherita Hack i protagonisti della seconda giornata della sagra cittadina organizzata per salutare l’estate. A loro l’amministrazione comunale ha consegnato un riconoscimento per il risultato raggiunto in occasione del concorso “Scuola in musica“, lo scorso maggio. L’orchestra della scuola assaghese, infatti, si è classificata al primo posto nella nona edizione del concorso dedicato alle orchestre scolastiche e che ha visto coinvolti oltre 13 mila studenti provenienti da tutta Italia. "Siamo orgogliosi di questo risultato – ha detto il sindaco, Graziano Musella - La musica è un importante strumento educativo e di crescita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuola in musica. Alunni e prof premiati

In questa notizia si parla di: scuola - musica

