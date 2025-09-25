Scuola elementare Mestre | 61 bambini iscritti un solo italiano

scuola elementare mestre 61 bambini iscritti un solo italiano

© Imolaoggi.it - Scuola elementare Mestre: 61 bambini iscritti, un solo italiano

scuola elementare mestre 61Scuola elementare da record, 61 bambini iscritti e solo un italiano: la “quota saltata” a Mestre - È la scuola dell’integrazione tra bambini italiani e stranieri, all’avanguardia fin dagli anni ‘90 del secolo scorso quando a Mestre arrivarono i primi ... Lo riporta ilmessaggero.it

scuola elementare mestre 61Mestre, nella scuola elementare Battisti è boom di stranieri: su 61 iscritti solo due bambini sono italiani da più generazioni - L'altissima percentuale di studenti con background migratorio torna a far discutere e divide consiglio d'istituto e presidenza: «Cultura monocolore non favorisce l'integrazione» ... Da corrieredelveneto.corriere.it

