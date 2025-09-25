Scuola elementare Mestre | 61 bambini iscritti un solo italiano

Il dato, che fotografa una realtà scolastica profondamente cambiata dal punto di vista demografico, solleva molti interrogativi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Scuola elementare Mestre: 61 bambini iscritti, un solo italiano

In questa notizia si parla di: scuola - elementare

A 16 anni armato di coltello fa irruzione in una scuola elementare: morta bimba di 8 anni in Brasile, 3 feriti

Scuola elementare Casti, al via i lavori alla centrale termica. Fondi comunali per oltre 200 mila euro

Ruba dodici chili di grondaie di rame dalla scuola elementare di via Narni, arrestato

1859-1959 Un secolo di scuola elementare a Villaverla e Novoledo La mostra rimarrà aperta fino al 19 ottobre 2025 e sarà visitabile nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 domenica dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Villa Ghell - facebook.com Vai su Facebook

Scuola elementare da record, 61 bambini iscritti e solo un italiano: la “quota saltata” a Mestre - È la scuola dell’integrazione tra bambini italiani e stranieri, all’avanguardia fin dagli anni ‘90 del secolo scorso quando a Mestre arrivarono i primi ... Lo riporta ilmessaggero.it

Mestre, nella scuola elementare Battisti è boom di stranieri: su 61 iscritti solo due bambini sono italiani da più generazioni - L'altissima percentuale di studenti con background migratorio torna a far discutere e divide consiglio d'istituto e presidenza: «Cultura monocolore non favorisce l'integrazione» ... Da corrieredelveneto.corriere.it