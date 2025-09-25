Scuola elementare da record 61 bambini iscritti e solo un italiano

Ilgazzettino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESTRE - È la scuola dell?integrazione tra bambini italiani e stranieri, all?avanguardia fin dagli anni?90 del secolo scorso quando a Mestre arrivarono i primi cinesi.. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

scuola elementare da record 61 bambini iscritti e solo un italiano

© Ilgazzettino.it - Scuola elementare da record, 61 bambini iscritti e solo un italiano

In questa notizia si parla di: scuola - elementare

A 16 anni armato di coltello fa irruzione in una scuola elementare: morta bimba di 8 anni in Brasile, 3 feriti

Scuola elementare Casti, al via i lavori alla centrale termica. Fondi comunali per oltre 200 mila euro

Ruba dodici chili di grondaie di rame dalla scuola elementare di via Narni, arrestato

scuola elementare record 61Scuola elementare da record, 61 bambini iscritti e solo un italiano - È la scuola dell’integrazione tra bambini italiani e stranieri, all’avanguardia fin dagli anni ‘90 del secolo scorso quando a Mestre arrivarono i primi ... Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Elementare Record 61