Granata* Le opinioni sul rapporto scuola-lavoro restituiscono l’immagine di un Paese sospeso tra legittime aspirazioni dei giovani e rigidità del sistema formativo. Nell’indagine FragilItalia di AreaStudi Legacoop-Ipsos, gli italiani indicano i percorsi che, a loro avviso, offrono maggiori opportunità di crescita personale e professionale. In cima alla classifica compaiono informatica e telecomunicazioni (32%), sanità (31%) e percorso scientifico (29%) per quanto riguarda lo sviluppo individuale. E spostandosi sul terreno delle prospettive lavorative, il podio cambia solo parzialmente: ancora informatica e telecomunicazioni (37%) e sanità (36%), seguite da meccanica, meccatronica ed energia (29%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scuola e lavoro, avviciniamo due mondi troppo distanti