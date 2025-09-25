Scuola con Amazon Alexa ecco ' Tutor Five' per supporto studio bambini e ragazzi con Bes

Iltempo.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 25 set.- (AdnkronosLabitalia) - Grazie alla sinergia tra la tecnologia di Alexa e l'esperienza dei centri di apprendimento Five – che si occupano di fornire alle famiglie un supporto nelle sfide quotidiane che possono incontrare nella crescita dei figli – è nato 'Tutor Five', un progetto pensato per aiutare gli studenti a organizzare il tempo, strutturare un metodo efficace e acquisire maggiore autonomia nello studio a casa. Il momento dei compiti può diventare spesso causa di frustrazione per studenti e genitori, soprattutto nel caso di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali (bes), con e senza disabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

scuola con amazon alexa ecco tutor five per supporto studio bambini e ragazzi con bes

© Iltempo.it - Scuola, con Amazon Alexa ecco 'Tutor Five' per supporto studio bambini e ragazzi con Bes

In questa notizia si parla di: scuola - amazon

Trolley e zaino in uno: il compagno perfetto per scuola e viaggio, ora scontato del 12% su Amazon

Ritorno a Scuola di Amazon: tantissime offerte per il Back to School

Astucci in offerta su Amazon per il ritorno a scuola

scuola amazon alexa tutorScuola, con Amazon Alexa ecco 'Tutor Five' per supporto studio bambini e ragazzi con Bes - Attraverso le proprie funzionalità e una guida ideata dal Centro FIVE, Alexa aiuta gli studenti che hanno più difficoltà a scandire il tempo e acquisire un metodo di studio strutturato e senza stress. Si legge su adnkronos.com

Alexa lancia Tutor FIVE, un dispositivo che aiuta i bambini nello studio - Alexa, Tutor FIVE: l’assistente vocale di Amazon si trasforma in un tutor virtuale capace di alleggerire lo stress dei compiti a casa. Lo riporta ok-salute.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Amazon Alexa Tutor