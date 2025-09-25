Scuola con Amazon Alexa ecco ' Tutor Five' per supporto studio bambini e ragazzi con Bes

Milano, 25 set.- (AdnkronosLabitalia) - Grazie alla sinergia tra la tecnologia di Alexa e l'esperienza dei centri di apprendimento Five – che si occupano di fornire alle famiglie un supporto nelle sfide quotidiane che possono incontrare nella crescita dei figli – è nato 'Tutor Five', un progetto pensato per aiutare gli studenti a organizzare il tempo, strutturare un metodo efficace e acquisire maggiore autonomia nello studio a casa. Il momento dei compiti può diventare spesso causa di frustrazione per studenti e genitori, soprattutto nel caso di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali (bes), con e senza disabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Scuola, con Amazon Alexa ecco 'Tutor Five' per supporto studio bambini e ragazzi con Bes

