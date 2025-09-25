Scudetto Napoli svelato il discorso di Conte prima dello scontro diretto con l’Inter | Pensano di essere più forti ma…
Scudetto Napoli, il trailer mostra il tecnico dei partenopei per caricare la squadra prima dello scontro diretto con i nerazzurri. Ieri, nelle sale cinematografiche di tutta Italia, è uscito ‘AG4IN’, il film che racconta la straordinaria cavalcata scudetto del Napoli guidato da Antonio Conte. Il docufilm ripercorre i momenti più significativi della stagione di Serie A 202425, tra vittorie importanti e sfide decisive, con uno sguardo particolare allo scontro diretto contro l’ Inter dell’1 marzo 2025. Il match contro i nerazzurri, conclusosi in parità, ha un ruolo centrale nel film, poiché racchiude tutte le emozioni e le tensioni della lotta per il titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: scudetto - napoli
Toni, le parole su Gattuso e la corsa Scudetto Inter-Napoli: «Partenopei favoriti. La Nazionale può ripartire»
Napoli, Di Lorenzo: “L’obiettivo è difendere lo scudetto, voglio chiudere la carriera qui”
Lang senza paura: «Napoli, voglio vincere lo scudetto. Tutte da battere»
Il #Napoli alla prima del film Scudetto #Ag4in: delirio al cinema per #Conte, #Anguissa e #McTominay, #DeBruyne e #Hojlund che vanno via insieme. Via insieme anche #DeLaurentiis con il mister @zullotwit - X Vai su X
Ag4in, il film del quarto scudetto del Napoli: emozioni, retroscena e il futuro già in lavorazione - facebook.com Vai su Facebook
"Avete giocato senza dignità!". Svelato il discorso di Oriali nello spogliatoio del Napoli! - Nella pellicola ci sono moltissime scene registrate nello spogliatoio del Napoli, che testimoniano i discorsi di Antonio ... Si legge su msn.com
Napoli, lo scudetto è un film: «Again». De Laurentiis: «La storia continua» - Il film sul quarto scudetto del Napoli — visto dallo spogliatoio, con i discorsi di Conte — da ieri sera è in tutte le sale italiane. Secondo msn.com