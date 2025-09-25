Scudetto Napoli svelato il discorso di Conte prima dello scontro diretto con l’Inter | Pensano di essere più forti ma… – VIDEO

Scudetto Napoli, il trailer mostra il tecnico dei partenopei per caricare la squadra prima dello scontro diretto con i nerazzurri. Ieri, nelle sale cinematografiche di tutta Italia, è uscito ‘AG4IN’, il film che racconta la straordinaria cavalcata scudetto del Napoli guidato da Antonio Conte. Il docufilm ripercorre i momenti più significativi della stagione di Serie A 202425, tra vittorie importanti e sfide decisive, con uno sguardo particolare allo scontro diretto contro l’ Inter dell’1 marzo 2025. Il match contro i nerazzurri, conclusosi in parità, ha un ruolo centrale nel film, poiché racchiude tutte le emozioni e le tensioni della lotta per il titolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

