Scrittrici in castello la letteratura torna protagonista a San Giorgio

Ilpiacenza.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda edizione della rassegna letteraria Scrittrici in castello, promossa dall'Amministrazione comunale di San Giorgio, che si terrà al Castello di San Giorgio, e che avrà ospiti 3 scrittrici di fama nazionale: Sara Gambazza, Chiara Montani e Carla Maria Russo.Il primo incontro è in programma. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

