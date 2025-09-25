Scramble in Lettonia caccia Nato intercettano 5 jet russi in volo vicino spazio aereo dell' Alleanza

«Due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

scramble lettonia caccia natoScramble in Lettonia, caccia Nato intercettano 5 jet russi in volo vicino spazio aereo dell'Alleanza - «Due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su- Riporta msn.com

