Scramble in Danimarca caccia Nato intercettano 5 jet russi in volo vicino spazio aereo dell' Alleanza

«Due caccia Gripen ungheresi della Nato Baltic Air Policing sono decollati oggi dalla base di Siauliai in Lituania in risposta a un Su-30, un Su-35 e tre MiG-31 russi che volavano in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Scramble in Danimarca, caccia Nato intercettano 5 jet russi in volo vicino spazio aereo dell'Alleanza

In questa notizia si parla di: scramble - danimarca

Caccia russi Estonia, possono scattare articoli 4 e 5 della Nato? Cosa prevedono e cos'è il principio della difesa collettiva dei territori degli Stati membri - L'articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico è uno dei pilastri della Nato e regolamenta il principio della difesa collettiva dei territori degli Stati parte ... Scrive ilmessaggero.it

Estonia, F-35 italiani intercettano 3 mig russi. Tallin chiede l'attivazione dell'articolo 4 della Nato. Gb: «Incursione sconsiderata» - Sono sfrecciati a cento chilometri dalla capitale di un Paese della Nato: Tallinn, Estonia. Riporta leggo.it