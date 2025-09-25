Scorrano quando la tradizione si accende di eternità
Scorrano, piccolo borgo di appena novemila anime incastonato tra gli ulivi secolari del Salento, è molto più di una semplice cittadina pugliese. Da secoli, ogni luglio, questa terra si trasforma nella capitale mondiale delle luminarie, accendendo una tradizione che affonda le radici nel Seicento quando Santa Domenica apparve in sogno a un’anziana donna del posto durante una terribile pestilenza. La santa promise salvezza al popolo chiedendo che venissero accese lampade a olio nelle case di coloro che sarebbero guariti grazie alla sua intercessione. Come segno di gratitudine, coloro che si salvarono dovevano esporre lumini alle finestre, illuminando così la città. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
