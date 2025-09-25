Scoppia uno pneumatico | auto finisce fuori strada Ferita gravemente la donna al volante L’incidente a Fiuggi

25 set 2025

Momenti di paura e dolore a Fiuggi, dove un'auto è finita fuori strada a causa dell'improvviso scoppio di uno pneumatico anteriore. Nell'impatto la passeggera ha riportato conseguenze serie, mentre l'uomo che viaggiava con lei è rimasto ferito solo lievemente. L'incidente vicino alla Fonte Anticolana. Il sinistro è avvenuto nei pressi della Fonte Anticolana, una delle aree più conosciute della città. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto procedeva regolarmente quando la conducente ha perso il controllo del mezzo a seguito dello scoppio dello pneumatico, terminando la corsa fuori dalla carreggiata.

