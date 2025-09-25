Scoppia il caso PalaTerme a Montecatini. No degli Herons alla premiazione.

Montecatini Terme, 25 settembre 2025 – Scoppia il caso PalaTerme. La società di basket Herons ha deciso che oggi non si presenterà in municipio per ritirare il riconoscimento del Comune per la vittoria della Supercoppa. “Alla base di questa decisione – dice il sodalizio termale in un comunicato ufficiale – che risulta per noi particolarmente triste da assumere, c’è la questione del Palaterme. I lavori di ristrutturazione si sono prolungati sensibilmente, ben oltre le scadenze previste e ripetute promesse in merito al termine del cantiere Allo stato attuale delle cose, non abbiamo informazioni certe né una interlocuzione con l’amministrazione comunale che ci possa rassicurare e consentire un’adeguata programmazione delle nostre attività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

