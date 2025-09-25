Scoperto un nuovo raptor gigante | Tra i denti aveva una zampa di coccodrillo è morto mentre divorava il suo ultimo pasto
Una scena di caccia preistorica, congelata nel tempo per 66 milioni di anni. Un feroce predatore, con ancora tra le fauci i resti della sua ultima vittima. È la scoperta straordinaria, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Communications, fatta da un team di ricerca internazionale in Argentina. In un sito paleontologico nel cuore della Patagonia centrale, un team internazionale di ricercatori ha portato alla luce i resti fossili di una nuova specie di dinosauro teropode, un predatore spaventoso che dominava il Sud America alla fine del Cretaceo. Ma a rendere il ritrovamento davvero eccezionale è un dettaglio macabro e incredibilmente raro: t ra i denti del carnivoro preistorico sono state trovate le ossa del suo ultimo pasto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: scoperto - nuovo
Nuovo tipo di diabete giovanile scoperto in Africa, la conferma che cambia la storia in un maxi studio
Nuovo tipo di diabete giovanile scoperto in Africa, la conferma che cambia la storia in un maxi studio
Nuovo tipo di diabete giovanile scoperto in Africa, la conferma che cambia la storia in un maxi studio
Abbiamo scoperto un nuovo talento di Ale e Frank: teqball ? #IGT è in esclusiva su Disney+ - facebook.com Vai su Facebook
Scoperto il nuovo #giacimento di #rame “#Oyut”: riserve di 357 milioni di tonnellate e produzione per oltre 30 anni - X Vai su X
Dinosauri: scoperto nuova specie di magaraptor con il suo ultimo pasto ancora in bocca - Joaquinraptor casali, il dinosauro predatore trovato con il suo ultimo pasto ancora in bocca: un osso di coccodrillo. greenme.it scrive
Un raptor gigantesco scoperto in Argentina: tra i denti del letale dinosauro una macabra “sorpresa” - In una formazione geologica argentina risalente al Cretaceo superiore i paleontologi hanno scoperto i resti di un megaraptor, un dinosauro teropode simile ... Scrive fanpage.it