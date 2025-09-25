Una scena di caccia preistorica, congelata nel tempo per 66 milioni di anni. Un feroce predatore, con ancora tra le fauci i resti della sua ultima vittima. È la scoperta straordinaria, pubblicata sulla prestigiosa rivista Nature Communications, fatta da un team di ricerca internazionale in Argentina. In un sito paleontologico nel cuore della Patagonia centrale, un team internazionale di ricercatori ha portato alla luce i resti fossili di una nuova specie di dinosauro teropode, un predatore spaventoso che dominava il Sud America alla fine del Cretaceo. Ma a rendere il ritrovamento davvero eccezionale è un dettaglio macabro e incredibilmente raro: t ra i denti del carnivoro preistorico sono state trovate le ossa del suo ultimo pasto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Scoperto un nuovo raptor gigante: “Tra i denti aveva una zampa di coccodrillo, è morto mentre divorava il suo ultimo pasto”